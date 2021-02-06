تنبيهات بأمطار على 9 مناطق وينبع الأعلى

أودية وشعاب
شهدت مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش وصبيا والعارضة والحرث أمطارا غزيرة سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب، وسط استنفار ومتابعة من الجهات المعنية.
وساهمت الأمطار في خفض درجات الحرارة وتحسن الأجواء مما دفع السكان والزوار إلى الخروج للاستمتاع بالأجواء الماطرة.
تجمع السيول
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.
المراصد المركزية
بلغت أكبر كميات هطول الأمطار على مدن المملكة حسب المراصد المركزية في تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد، في ينبع بمنطقة المدينة المنورة، بواقع «32.2 ملم»، تلتها عرعر في الحدود الشمالية بـ«28.4 ملم»، ثم الجوف «22.5 ملم»، وتبوك «14ملم»، بينما سجل خي الجامعة بجدة أقل كمية هطول للأمطار بواقع «0.6 ملم».
تنبيهات الأمطار
01 جازان
الدرب - بيش - جازان - صبيا - فرسان
أمطار رعدية - تدنٍ في مدى الرؤية
02 الرياض
الخرج - الدرعية - العاصمة الرياض - القويعية - المزاحمية - ثادق - حريملاء
أتربة مثارة - أمطار رعدية
03 حائل
الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - بقعاء - حائل - سميراء - موقق
أمطار رعدية
04 القصيم
الأسياح - البدائع - البكيرية - الرس - الشماسية - المذنب - بريدة - رياض الخبراء - عنيزة
تساقط للبرد - سيول
05 مكة المكرمة
جدة - خليص - رابغ
أمطار خفيفة إلى متوسطة
06 المدينة المنورة
بدر - ينبع
أمطار رعدية
08 الشرقية
الخفجي - النعيرية - قرية العليا
أمطار رعدية
07 الحدود الشمالية
العويقيلة - رفحاء
أمطار رعدية
09 نجران
بدر الجنوب - نجران
رياح نشطة - سحب رعدية
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