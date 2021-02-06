شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل : المملكة حريصة في المحافظة على المال العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صالح الجاسر وزير النقل بأن حرص المملكة في المحافظـة علـى المال العام، وعدم التسـاهل مع من يتحمل المسؤولية تجاه أي حادثـة قـد تقـع –لا قـدر اللـه - خصوصا فـي نطاق المشاريع الوطنية والتنمويـة التـي تهدف إلى خدمة الإنسان والارتقاء بجودة الحيــاة بوجه عام، وخدمة ضيوف الرحمن بوجه خاص.

وأضاف الجاسر إلى أن أعمـال إصـلاح المحطـة مـن قبـل المقـاول تنفـذ ضمـن إطـار زمنـي يبلـغ ثمانيـة أشـهر مـع مراعـاة أعلـى مسـتويات الكفـاءة والسـلامة والجـودة، علـى أن تنتهـي كافـة أعمـال الإصلاح قبـل موسـم الحـج القـادم 1442هـ.