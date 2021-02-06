أمانة الرياض: نرصد منشأة مخالفة كل 3 دقائق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم السبت، أنه يتم رصد منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية كل 3 دقائق.

وقالت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “خلال الـ24 ساعة الماضية.. كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة”.

وأضافت أمانة منطقة الرياض: “مراقبونا يغلقون أبواب 31 محلًّا لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا”.

مستجدات كورونا في المملكة:

في سياق ذي صلة، كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (327) حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (257) حالة، كما تم تسجيل 4 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (369575) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (360954) حالة.

