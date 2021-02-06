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أمانة الرياض: نرصد منشأة مخالفة كل 3 دقائق

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

أمانة الرياض: نرصد منشأة مخالفة كل 3 دقائق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم السبت، أنه يتم رصد منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية كل 3 دقائق.

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وقالت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “خلال الـ24 ساعة الماضية.. كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة”.

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وأضافت أمانة منطقة الرياض: “مراقبونا يغلقون أبواب 31 محلًّا لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس ”.

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مستجدات كورونا في المملكة:

في سياق ذي صلة، كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في بعد تسجيل (327) حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (257) حالة، كما تم تسجيل 4 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (369575) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (360954) حالة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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