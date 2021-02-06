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شكرا لقرائتكم أمانة الرياض: نرصد منشأة مخالفة كل 3 دقائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة الرياض: نرصد منشأة مخالفة كل 3 دقائق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت أمانة منطقة الرياض، مساء اليوم السبت، أنه يتم رصد منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية كل 3 دقائق.
وقالت الأمانة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “خلال الـ24 ساعة الماضية.. كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة”.
وأضافت أمانة منطقة الرياض: “مراقبونا يغلقون أبواب 31 محلًّا لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا”.
مستجدات كورونا في المملكة:
في سياق ذي صلة، كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (327) حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (257) حالة، كما تم تسجيل 4 وفيات.
وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (369575) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (360954) حالة.
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