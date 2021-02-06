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بالفيديو.. سقوط سيارة من طريق جبلي في فيفاء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

بالفيديو.. سقوط سيارة من طريق جبلي في فيفاء

متابعات الخليج 365 - جازان

تعرضت إحدى سيارات النظافة التابعة لبلدية فيفاء في جازان، صباح اليوم السبت، لحادث مروع أدى إلى انقلابها وسقوطها من قمة جبل.

ووثق مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة لحظة اصطدام السيارة بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق، بعد فقدان السيطرة على المركبة، ثم بدأت السيارة في الانزلاق إلى الهاوية.

وتسبب الحادث في وفاة عامل وإصابة آخر بعد سقوط السيارة المروع من الطريق الجبلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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