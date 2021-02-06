الكويت تدرس إعادة فرض حظر التجول بسبب إصابات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

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كشفت مصادر مطلعة، عن عزم السلطات في الكويت دراسة إعادة فرض حظر التجول؛ بسبب زيادة إصابات كورونا.

وأضافت المصادر أن الحظر الجزئي ومن بعده الكلي، مطروحان على الطاولة، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

مخاوف من انفلات الوضع الصحي:

وأشارت المصادر إلى أن هناك تخوفًا من انفلات الوضع الصحي مع قرب شهر رمضان المبارك، الذي تكثر فيه التجمعات والمناسبات، ما قد يتسبب في ضغط كبير على الطواقم الطبية.

وذكرت أن الحكومة ستلجأ إلى إغلاق أي نشاط يساهم في نشر الوباء، مشددة على اتخاذ أي قرار بلا تردد في سبيل حماية أرواح الناس وتخفيف الضغط على الطواقم الطبية.

إجراءات مشددة بينها الحظر:

أوضحت المصادر أن السلطات الصحية تسعى بكل جهد إلى احتواء الأوضاع قبل حلول رمضان، وإذا لم يحدث ذلك ستتخذ إجراءات مشددة بينها الحظر وإغلاق الأنشطة ومنع الصلوات في المساجد في رمضان.

تشير الإحصائيات، إلى أن نسبة إشغال العناية المركزة ارتفعت من 9 إلى 15%، وإشغال الأسرة بالمرضى المصابين بالفيروس زادت من 7 إلى 11%، وهو ما تسبب في رفع حالة الطوارئ والاستنفار لدى السلطات الصحية الكويتية.

