التجارة: إغلاق وتغريم محلات مخالفة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، إغلاق وتغريم عدة محال مخالفة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بتجاوز العدد المسموح به للطاقة الاستيعابية للمحل.

وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي ضمن جولاتها الرقابية اليوم السبت، بعدة مناطق في المملكة.

تسجيل مخالفات فورية:

ووقعت ‏الفرق الرقابية في وزارة التجارة برفقة الحملات الأمنية في الرياض، مخالفات فورية على المنشآت التجارية التي لم تلتزم بالإجراءات الصحية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الإجراءات من وزارة التجارة بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.



