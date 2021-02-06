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التجارة: إغلاق وتغريم محلات مخالفة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

التجارة: إغلاق وتغريم محلات مخالفة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، إغلاق وتغريم عدة محال مخالفة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بتجاوز العدد المسموح به للطاقة الاستيعابية للمحل.

وأوضحت التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ذلك يأتي ضمن جولاتها الرقابية اليوم السبت، بعدة مناطق في المملكة.

تسجيل مخالفات فورية:

ووقعت ‏الفرق الرقابية في وزارة التجارة برفقة الحملات الأمنية في الرياض، مخالفات فورية على المنشآت التجارية التي لم تلتزم بالإجراءات الصحية المعتمدة لمواجهة فيروس .

وتأتي هذه الإجراءات من وزارة التجارة بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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