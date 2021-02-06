لحظات مؤلمة لأم تخلص ابنتها من 150 لعبة صغيرة بشعرها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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قضت أم أمريكية تدعى ليزا هولزلي ما يقرب 20 ساعة مع ابنتها الصغيرة؛ من أجل تخليص شعر صغيرتها أبيجيل من نحو 150 لعبة صغيرة علقت فيها.

وحسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، كانت أبيجيل تلعب مع شقيقها نوح، وذلك في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، باستخدام قطع البنشيمز، وهي كرات صغيرة تلتصق ببعضها بسهولة، والتي التصقت بخصلات شعرها وتشابكت بشكل يصعب فكها.

لحظات مؤلمة:

وأثناء اللعب، ألقى شقيق أبيجيل علبة كاملة من هذه الألعاب فوق رأس شقيقته، وفوجئت هوزلي بالموقف، قائلة: أعتقد أنني عشت تجربة صعبة، كان لديها نحو 150 لعبة من تلك الألعاب متشابكة داخل شعرها.

وأضافت بأنها استغرقت نحو ثلاث ساعات لإزالة 15 قطعة فقط من شعر ابنتها، ولحل هذه الأزمة استعانت ببعض الفيديوهات علي الإنترنت وبموقع يوتيوب، لمعرفة الطريقة الأفضل للتخلص من هذه الكرات، حيث نصحها بعضهم باستخدام البلسم والزيت النباتي لتخفيف التشابك.

20 ساعة من الألم:

ومضت الأم لتحذير الآباء الآخرين من استخدام اللعبة وقالت: سيكون هذا شيئًا لن ينساه أحد أبدًا، تجربة مؤلمة للغاية في منزل هولزلي الذي عقد في نهاية هذا الأسبوع.

فيما أظهرت لقطات فيديو وثقتها الأم وهي تحكي تجربتها صعوبة فك قطع الألعاب، وبعد الكثير من الدموع، و20 ساعة من شد وفك القطع، وفقدان الكثير من الشعر، نجحت الأم من إزالة البنشيمز بنجاح من شعر ابنتها.



