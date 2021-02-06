خبير أرصاد لـ”المواطن”: 6 عوامل وراء حدوث الشواهق المائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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أوضح خبير الأرصاد الجوية فهد بن بوبكر المدفع، أن الظاهرة التي تعرف (بالشواهق المائية) تأتي على شكل دوامة مائية أو إعصار مصغر، والتي رصدت في مدينة جدة من قبل المركز الوطني للأرصاد تعتبر نادرة الحدوث عدا في بعض المناطق من المملكة العربية السعودية.

وأضاف لـ”متابعات الخليج 365“، أن الشواهق المائية تحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة وترتبط بعدة عوامل منها:

⁃ العواصف الرعدية الشديدة.

⁃ التقارب الحاصل في درجة الحرارة بين قاعدة السحابة وسطح الأرض.

⁃ تزايد نسبة بخار الماء في الهواء.

⁃ انحسار جزء من السحابة في قيم ضغط عالية ما يودي إلى تفريغها شكل كامل، وهذا يحدث في منطقة ضيقة جدًّا (Mese scall).

⁃ سرعة واتجاه الرياح تكون ضعيفة لا تتجاوز 10 عقدة.

⁃ الهطول المطري من السحابة تتجاوز سرعة 50 عقدة؛ لذا يهطل بشكل عامودي ويكون خطير جدًّا.

فترة الطقس البارد:

وأكد المدفع، أن فصل الشتاء بدأ في 23 ديسمبر وينتهي في 21 تقريبًا من شهر مارس ويشمل كلًّا من شهري يناير وفبراير تعتبر هذه الفترة فترة الطقس البارد على المملكة العربية السعودية، وتصل فيه درجات الحرارة إلى دون درجة التجمد على بعض المناطق وخاصة الشمالية منها والوسطى نتيجة حركة الشمس 523 نحو مدار الجدي.

ويستغرب مرور منخفض جوي بهذه القوة وهذا التعمق في شهر فبراير لعام 2021م.

ترتبط بالعواصف الرعدية:

وكان الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد بالمملكة قد أفاد عبر حساب المركز بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الظاهرة الجوية المتداولة قبالة ساحل جدة، تسمى “شواهق مائية”، وترتبط بـالعواصف الرعدية الشديدة، وغالبًا ما تحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة.

التواصل مع 988:

وقال المركز الوطني للأرصاد: إن ظاهرة الشواهق المائية قد رُصدت سابقًا في بعض مناطق المملكة، داعيًا الجميع إلى التواصل على الرقم “988” عند رصد ظاهرة جوية غير مألوفة.



