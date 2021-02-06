مناقشة تأثير الحوار الرقمي على العملية التعليمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن بعد (تأثير الحوار الرقمي على العملية التعليمية) في ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة المقامة تحت عنوان (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟).

وتناول اللقاء الذي أدارته الإعلامية بهيئة الإذاعة والتلفزيون أمل سراج، تعريف الحوار الرقمي، وأثره في العملية التعليمية، وطرق توظيف الحوار الرقمي وتأثيره على جودة العملية التعليمية.

وتحدث، أستاذ القيادة التعليمية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور شارع الوديان، عن أهمية امتلاك المهارة والحكمة في الحوار الرقمي خلال العملية التعليمية لإحداث التأثير المطلوب، فيما استعرض مشرف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة مكة المكرمة الدكتور نايف الهذلي، توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في العملية التعليمية، كما تحدثت المعلمة والمدربة شوقية الأنصاري، عن التأثر في العملية الحوارية الرقمية وأهمية امتلاك المهارات الرقمية لإتقان العملية التعليمية.

وتسلط اللقاءات الضوء على عدد من الموضوعات المهمة منها المعارف الرقمية وتأثيرها في المجتمع، وتوظيف الحوار في العالم الرقمي، وتأثير الحوار الرقمي في العملية التعليمية، والإبداع في الحوار الرقمي، والثقافة الرقمية وعملية التحول الوطني، وتأثير الثقافة الرقمية في المنظومة التربوية، والمواطنة الرقمية، إضافة إلى تعزيز الولاء الوطني ودوره في حماية النسيج المجتمعي، والحوار حول تأثير المعرفة الرقمية على مستوى إنجاز الوزارات الحكومية.