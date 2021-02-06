شكرا لقرائتكم خبر 11,284 جهازا حاسوبيا ولوحيا لطلاب الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد عبدالله الراجح أنهم شرعوا منذ بدء عملية التعلم عن بعد في تقديم البرامج والخدمات الإرشادية، ومساندة الطلاب والطالبات والتواصل مع أولياء أمورهم لضمان مواصلة تعلمهم عن بعد، مبينا أن الأجهزة وزعت وفقا لدراسة أوضاع الطلاب والطالبات عبر لجنة مشكلة لهذا الغرض في إدارة التوجيه والإرشاد، وعبر التواصل والتنسيق مع المدارس، مشيرا إلى أن الأجهزة قدمت من إدارة التعليم وعدد من الجهات الداعمة التي تخدم هذه الفئات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد، 11,284 جهازا لوحيا ذكيا وحاسوبيا على الطلاب والطالبات المستحقين في جميع المراحل التعليمية مقدمة من إدارة التعليم بالشراكة مع عدد من الجهات الخيرية والداعمة.وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد عبدالله الراجح أنهم شرعوا منذ بدء عملية التعلم عن بعد في تقديم البرامج والخدمات الإرشادية، ومساندة الطلاب والطالبات والتواصل مع أولياء أمورهم لضمان مواصلة تعلمهم عن بعد، مبينا أن الأجهزة وزعت وفقا لدراسة أوضاع الطلاب والطالبات عبر لجنة مشكلة لهذا الغرض في إدارة التوجيه والإرشاد، وعبر التواصل والتنسيق مع المدارس، مشيرا إلى أن الأجهزة قدمت من إدارة التعليم وعدد من الجهات الداعمة التي تخدم هذه الفئات.

كانت هذه تفاصيل خبر 11,284 جهازا حاسوبيا ولوحيا لطلاب الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.