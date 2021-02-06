تزايد حالات كورونا المؤكدة والنشطة والحرجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وشفاء 283 حالة و4 وفيات، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 369,961 حالة، من بينها 2327 حالة نشطة، منها 401 حالة حرجة.

وشددت الوزارة في بيانها على أهمية الالتزام بالإجراءات والضوابط الوقائية، لافتة إلى إجراء 45,874 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.