شكرا لقرائتكم خبر الشؤون البلدية: لا تهاون في الإغلاق الاحترازي للمنشآت المخالفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت جولات رقابية ميدانية نفذتها فرق الأمانات والبلديات بالمناطق عن رصد 6200 مخالفة وإغلاق 1504 منشآت غير ملتزمة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد

وشددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على أن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وأنها لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية تكامل الجهود، وتعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها الإجراءات الوقائية؛ حفاظا على صحة الجميع.

وأكدت الوزارة أن الأمانات والبلديات واصلت تنفيذ الجولات الرقابية والتفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام بجميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة؛ لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19، وذلك من خلال التأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالجائحة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود المتكاملة والمستمرة التي يبذلها القطاع البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من تفشي الفيروس.

وأشارت إلى أن الجولات الرقابية استهدفت أسواق المنتجات الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والمحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، حيث جرى تنفيذ 27,428 جولة رقابية خلال الفترة من 3 - 5 فبراير الحالي، بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من الفيروس، لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية، ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية. واحتلت أمانة القصيم المرتبة الأولى من حيث عدد الجولات الرقابية والتفتيشية، وذلك بواقع4991 جولة تليها أمانة الشرقية بـ 4118 جولة، ثم أمانة عسير بـ2376 جولة.

ولفتت الوزارة إلى أن منظومة القطاع البلدي، أغلقت 1504 منشآت خلال الفترة نفسها لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة منها، والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، للحد من انتشار الفيروس، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات.

المخالفات المرصودة من قبل الأمانات: