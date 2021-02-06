إنذار 140 منشأة مخالفة في تبوك

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وأكد أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظ أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، مؤكدا تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق (توكلنا).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة تبوك خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو 2000 جولة ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث أسفرت عن إغلاق 45 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية وإنذار 140منشأة تجارية أخرى.وأكد أمين المنطقة المهندس درويش آل محفوظ أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، ووضع الملصقات الأرضية بالمنشآت لتحقيق التباعد الجسدي وتوفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، مؤكدا تطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة العامة، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق (توكلنا).

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