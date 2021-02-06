تمكين القطاع غير الربحي ضمن مبادرات التحول الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى برنامج التحول الوطني إلى تمكين المنظمات غير الربحية لتحقيق أثر أعمق، من خلال تحقيق الاستدامة والأثر الاجتماعي العميق للمنظمات غير الربحية، وتعزيز دورها في الابتكار، ورفع جودة الخدمات المقدمة من هذه المنظمات، وذلك ببناء منظومة متقدمة لدعم تطورها، سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع غير الربحي وتطوير إطار العمل الخيري المؤسسي، والتركيز على تعظيم النتائج ومضاعفة الأثر.

وعمل البرنامج بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعم خطط التحول الرقمي في القطاع غير الربحي، لرفع كفاءة المنظمات غير الربحية، وتمكينها من تحقيق أثر أعمق، وذلك من خلال إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) لإيصال المتبرعين بالمحتاجين في كل مناطق المملكة ومدنها في فرص موثوقة ومعتمدة، ومنصة (وقفي) لاستقبال المساهمات المجتمعية من خلال حزمة من المنتجات والمشروعات الوقفية والتنموية للكيانات غير الربحية.

منصة (وقفي)

تندرج ضمن مبادرات البرنامج التي تقودها الوزارة بهدف تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق.

ما هي المنصة؟

منصة آمنة للتمويل الجماعي تابعة للهيئة العامة للأوقاف.

ما هدف المنصة؟

تحفيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي، وتتيح الفرصة للمساهمة الجزئية أو الكلية في دعم المشاريع وﺗﻤويلها بشكل رقمي من خلال خيارات دفع آمنة، وخطوات سهلة ومختصرة، تسهل على المساهمين الوصول للفرص والمساهمة فيها.

ماذا تعرض المنصة؟

تعرض المنصة حزمة من المنتجات والمشاريع الوقفية والتنموية للكيانات غير الربحية، لتمكين مختلف فئات المجتمع والجهات المانحة من المساهمة في دعمها للإسهام في التنمية وتلبية الاحتياجات والأولويات التنموية، وذلك من أجل تحقيق عدد من الأمور منها:

بلغ إجمالي المساهمات في المنصة بنهاية عام 2020 حوالي 17 مليون مساهمة، لأكثر من 39 ألف مستفيد.

ما هي مسارات (وقفي)؟

مصارف الأوقاف

البرامج والمشاريع التنموية

البرامج الموسمية

مصارف الزكاة

ما الأثر المتوقع لمنصة (وقفي)؟

تفعيل دور الأوقاف في التنمية وتوجيه الدعم لمشاريع تنموية مستدامة.

تمكين أبناء وبنات الفئات المستفيدة وتطوير قدراتهم.

إيجاد منصة موثوقة وموحدة لعرض مشاريع ومبادرات الجهات غير الربحية عليها.

بث روح المنافسة بين الجهات لطرح مشاريع مبتكرة ونوعية تلامس احتياجات المجتمع وأولوياته.

تعزيز مفهوم الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة.

الوصول لأكبر عدد ممكن من الجهات والمناطق والمستفيدين من خلال المنصة.

قياس أثر المشاريع وعرض أثر الدعم على الفئات المستهدفة.

ما هي مجالات الدعم والفئات المستهدفة؟

المنتجات الوقفية: الأصول الوقفية، الصناديق الاستثمارية الوقفية، الصناديق التنموية الوقفية، أوقاف الجامعات، أوقاف الجمعيات.

البرامج التنموية: المشاريع الصحية: المرضى، الأجهزة الطبية، الأدوية، العمليات الجراحية.

المشاريع الإغاثية: مساعدة الأسر المتعلقة والمحتاجة، سقيا الماء، السلال الغذائية، الأجهزة والأثاث المنزلي، سداد فواتير الخدمات.

مشاريع ضيوف الرحمن: خدمات ذوي الإعاقة، التعليم، حلقات تحفيظ القرآن، الإرشاد والتوجيه، الدروس العلمية.

المشاريع التعليمية: التعليم عن بعد، التدريب والتأهيل، حلقات تحفيظ القرآن، المدارس، كفالة الطلاب، كفالة المعلمين.

الصندوق المجتمعي للتخفيف من آثار فيروس كورونا: السلال الغذائية، مساعدة العمالة الوافدة، مساعدة ذوي المهن الصغيرة، الحرفيون.

الاجتماعي: الإرشاد الأسري، الصحة النفسية، المقبلون على الزواج، رعاية الأيتام، الأرامل والمطلقات.

البيئي: إعادة تدوير النفايات، التشجير، نشر الوعي البيئي، مكافحة التصحر

المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)

سعيا لحوكمة التبرعات وضمان وصولها لمستحقيها بكل يسر وسهولة، أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة (تبرع)، لتكون نموذجا وطنيا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع، بما يرفع تصنيف المملكة في مؤشر (العطاء العالمي) ويحقق كفاءة عمل القطاع غير الربحي.

آلية عمل المنصة:

تربط المنصة المتبرعين بفرص عديدة وموثوقة للتبرع، وتمكنهم من التبرع بثلاث خطوات الكترونية بسيطة، تبدأ باختيار الفرصة التطوعية من الفرص المعروضة في المنصة، وإدخال قيمة التبرع، ثم اختيار طريقة الدفع من خيارات الدفع الالكترونية المتنوعة المتاحة، وهي: بطاقات مدى، وفيزا، وماستركارد، وأبل باي، كما يمكن للجهات طلب إضافة فرصة لعرضها في المنصة من خلال تعبئة النموذج الالكتروني المتاح على الموقع. وقد سجلت المنصة حتى نهاية عام 2020 أكثر من 139 ألف متبرع، وأكثر من 252 ألف مستفيد.

ما هي مسارات (وقفي)؟

المنتجات الوقفية

مصارف الأوقاف

البرامج والمشاريع التنموية

البرامج الموسمية

مصارف الزكاة

أنواع الفرص:

صدقة

زكاة

كفارة

مجالات الفرص: