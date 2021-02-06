شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء: استخدام الخدمات الرقمية تغني العملاء عن الحضور إلى مقار العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء العملاء والشركاء إلى الاستفادة من الخدمات والمنصات الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز دعم الأعمال والفروع.

وتوفر خدمات الهيئة الإلكترونية إمكانية التواصل معها إلكترونيًا لتقديم الخدمات وتلقي البلاغات والاستفسارات من خلال عدة قنوات، أبرزها مركز الاتصال الموحد وتطبيق "طمني" أو عبر البريد الإلكتروني أو التراسل عبر واتساب وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتتيح خدمة "ننجزها" على الموقع الإلكتروني إتمام الطلبات في جميع المجالات التي تشرف عليها الهيئة، وتقديم البلاغات ومتابعة المعاملات والاعتراض على مخالفة أو عقوبة أو إجراء، وإعادة النظر في عدم الفسح.