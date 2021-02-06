شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة نقل أكبر خزان غاز مسال في العالم إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة نقل أكبر خزان غاز مسال مضغوط في العالم من الدمام إلى الرياض، في واحدة من أكبر عمليات النقل الهندسي في العالم.

وجرى نقل الخزان عبر مجموعة مقطورات وشاحنات سحب خاصة تابعة لشركة سعودية، فيما تبلغ سعته أكثر من 4 ملايين لتر، وطوله 62.6 متر، وقطره 9.36 متر.

يجدر الإشارة إلى أن الخزان تم تصنيعه من قبل شركة "الزامل للصناعة" المتخصصة في الصناعات الثقيلة.