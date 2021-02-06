شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق المداخل بالواجهة البحرية في الخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أطفأت بلدية الخبر الإنارة بالواجهة البحرية لإخلاء الزوار المنتشرين على امتداد مواقع الكورنيش نتيجة الأزدحام الواضح.

وجاء ذلك بعد أن قامت الجهات الأمنية بإغلاق مداخل مواقف المركبات تفاديا لدخول أعداد آخرى.

وشهدت الواجهة البحرية وبعض الحدائق داخل الأحياء خلال العطلة الاسبوعية انتشارا كبيرا للزوار من الأسر والأفراد دون التزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي وخاصة بمناطق الألعاب.