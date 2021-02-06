شكرا لمتابعة خبر عن النيابة: حظر أي تجمعات عمالية تتكون من 5 أشخاص فأكثر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم السبت، بلائحة الحد من التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا

وأضافت النيابة العامة أنه يحظر أي تجمعات عُمَّالية تتكون من 5 أشخاص فأكثر داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم.

ولفتت النيابة العامة إلى وجود أكثر من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة؛ مخالف للائحة الحد من التجمعات، مبينة أن تكرار مخالفة هذا الشأن يوجب المُساءلة الجزائية المشددة.