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النيابة: حظر أي تجمعات عمالية تتكون من 5 أشخاص فأكثر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم السبت، بلائحة الحد من التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس .

وأضافت النيابة العامة أنه يحظر أي تجمعات عُمَّالية تتكون من 5 أشخاص فأكثر داخل المنازل أو المباني تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم.

ولفتت النيابة العامة إلى وجود أكثر من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة؛ مخالف للائحة الحد من التجمعات، مبينة أن تكرار مخالفة هذا الشأن يوجب المُساءلة الجزائية المشددة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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