شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يوجه رسالة للمواطنين والمقيمين بعد ارتفاع إصابات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم السبت المواطنين والمقيمين للالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقال الربيعة عبر حسابه في تويتر: "واجهنا الصعاب سويًا بتعاوننا، فلنحافظ على مكتسباتنا ولا نسمح للخطر أن يعود بتهاوننا".

ووجه الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتذكير غيره بها، وليكن الشعار "نتعاون مانتهاون".