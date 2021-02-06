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وزير الصحة يوجه رسالة للمواطنين والمقيمين بعد ارتفاع إصابات كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم السبت المواطنين والمقيمين للالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقال الربيعة عبر حسابه في تويتر: "واجهنا الصعاب سويًا بتعاوننا، فلنحافظ على مكتسباتنا ولا نسمح للخطر أن يعود بتهاوننا".

ووجه الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتذكير غيره بها، وليكن الشعار "نتعاون مانتهاون".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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