شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ السلمي يوضح حكم صوم المرأة رمضان في أواخر شهور الحمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي حكم صوم المرأة الحامل لرمضان في أواخر شهور الحمل.

وقال الشيخ السلمي "إذا كان الصوم لايؤثر على المرأة الحامل فالأصلح أنها تصوم ، والمرأة الحامل يجوز لها الفطر ،لحالين أما خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها".

وأضاف السلمي " قد ذهب الشافعي والحنابلة أن المرأة إذا أفطرت فإنها مع القضاء تطعم على كل يوم أفطرته ,والنبي صلي الله وسلم وضع حكم المسافر كحكم الحامل والمرضع ، فعن أنس بن مالك- رضي الله عنه- عن النبيّ- صلّى الله عليه وسلّم قال: (إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وضعَ عنِ المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ، وعنِ المسافرِ والحاملِ والمرضعِ الصَّومَ، أوِ الصِّيام).

وأشار إلى أن بعض الفقهاء قد رأى أنه لا يجب عليها في كلا الحالتين(الإفطار لمصلحتها أو خوفًا على جنينها)، و عليها القضاء فقط؛ مادامت معذورة.