شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تجمع شبابي في جازان يُثير الغضب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

رصد مقطع فيديو، الجهات الأمنية تفرق تجمعا شبابيا بطعوس الكربوس في منطقة جازان، تنفيذاً للاجراءات الاحترازية، مما أثار الغضب بين المواطنين.

وبدا في الفيديو، عدد كبير من الشبان يتجمعون في أحد المناطق بجازان، غير مبالين بالإجراءات الوقائية لكورونا، فيما قامت الجهات الأمنية لتفريقهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.