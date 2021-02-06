“فيرزاسكا” الشركة السعودية الرائدة في خدمات النظافة

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تعد فيرزاسكا من أبرز الشركات في مجال توفير خدمات النظافة للمنازل والمكاتب والمساجد والفنادق وتقديم أبرز الحلول العصرية من خلال كادر متخصص بأعمال التنظيف بالإضافة لأحدث الأجهزة مع التزامنا بالجودة العالية والأسعار التي في متناول الجميع حيث يقدمون الخدمات التالية :- – نظافةالفنادق

– نظافة المفروشات

– النظافة العميقة للمنازل

– نظافة الشركات

– مكافحة الحشرات

– التعقيم لماذا فيرزاسكا ؟ – سرعة في التنفيذ بأعلى معايير الجودة. – دقة والتزام في المواعيد. – أسعار تنافسية ومفصلة على احتياجات العميل. – مواد ومعدات فريدة خاصة بالشركة. – سهولة طلب الخدمة أونلاين أو عبر الأتصال. – عمالة محترفة و مدربة علي الاعتناء بالتفاصيل. – استخدام أحدث الأجهزة في عملية التنظيف. – مركز اتصالات موحد وخدمة عملاء مميزة. للطلب حجز موعد للتنظيف اضغط هنا





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