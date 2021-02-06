طبيب سعودي يتوقع ثبات أعداد إصابات كورونا خلال الأسبوع المقبل حول 500 يوميًّا

سجلت وزارة الصحة ارتفاعات في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، وسط تحذيرات بأن استمرار الأوضاع هكذا سيدفع نحو اتخاذ قرار بحظر التجول خلال الأيام المقبلة.

وقال استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «في ضوء ما أراه في الأفق، وما أعرفه من شواهد العام الماضي؛ أعتقد أن مجتمعنا وحكومتنا ونظامنا قادرون على إيقاف التفشي في أسرع وقت ممكن، ولن يستغرق ذلك أكثر من 3 أسابيع».

وأضاف: «إن لم تؤخذ إجراءات صارمة فلن نستطيع إيقاف التفشي. وما أراه الآن أن الجميع يعمل على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، ما يجعلنا غير محتاجين إلى حجر كامل أو منع تجول».

وتوقع أن يكون هناك ثبات في أرقام الإصابات بالفيروس خلال الأسبوع المقبل لتدور حول رقم 500 يوميًّا، ومن بعدها يبدأ النزول.

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