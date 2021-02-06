بالصور.. قطان يلتقي رئيس توجو ووزير خارجيتها

استقبل الرئيس فور ايسوزيما غناسينغبي اياديما، رئيس جمهورية توجو، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، الذي يقوم حاليًا بزيارة رسمية إلى توجو.

ونقل قطان للرئيس التوجولي، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فيما حمله الرئيس تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

كما التقى «قطان» بوزير الخارجية في جمهورية توجو روبرت دوسيه، وتمَّ خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.