مقاول محطة قطار الحرمين بجدة يتحمل تكاليف الإصلاح

أعلن وزير النقل، صالح الجاسر، أن تشغيل محطة قطار الحرمين في جدة سيكون قبل رمضان المقبل، أي خلال أبريل. وقال «الجاسر»: «عملية الإصلاح في محطة قطار جدة تسير بوتيرة متسارعة»، موضحا: «محطة قطار الحرمين ستكون جاهزة قبل حج هذا العام».

وكانت محطة قطار الحرمين بجدة تعرضت لحريق كبير في سبتمبر 2019.

وقال الجاسـر إن التسـوية بين مؤسسـة الخطوط الحديدية ومقاول مشروع محطة قطار الحرمين السريع بجدة، أفضت إلى قيام المقاول بإصلاح المحطة دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية.

وأضاف أن أعمال إصلاح المحطـة مـن قبـل المقـاول تنفـذ ضمـن إطار زمنـي يبلـغ 8 أشـهر مـع مراعـاة أعلى مستويات الكفاءة والسلامة والجودة، على أن تنتهي كافة أعمال الإصلاح قبـل موسـم الحـج القـادم 1442هـــ، مشـيرا في حديثه إلـى أن أعمـال المقاول بدأت فعليا وأن العمل يسير بكفاءة والتزام عاليين، كما بين الجاسر عـزم إدارة المشـروع على تشـغيل رحـلات القطـار مـن مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مرورا بجدة عبـر محطـة مطار الملك عبدالعزيـز الدولـي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، قبل شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1442هــ.

ومشروع قطار الحرمين السريع عبارة عن خط سكك حديدية كهربائي، يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال 120 دقيقة فقط، مرورا بمحافظة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بطول 450 كم، وطاقة استيعابية تبلغ 60 مليون مسافر سنويا، وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم/ساعة، وتكلفة إجمالية 63 مليار ريال سعودي.