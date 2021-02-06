السعودية اليوم / وزير النقل : مقــاول محطــة قطــار الحرميــن الســريع بجــدة ملتــزم بإصــلاح المحطــة دون تحمــل الدولــة أي تكاليــف ماليــة وتشــغيل الرحــلات قبــل رمضــان



جدة 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

رفــع معالــي وزيــر النقــل رئيــس مجلــس إدارة المؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة المهنــدس صالــح بــن ناصــر الجاســر الشــكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة الموافقة الكريمة على ما تم رفعه بشأن التسـوية بين المؤسسـة العامة للخطوط الحديديــة ومقــاول مشــروع محطة قطار الحرمين السريع بجدة، والتي أفضت إلى قيام المقاول بإصلاح المحطة دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية، مثمنًا دور جميع العامليـن فـي صناعة النقل بشكل عام والخطوط الحديدية بشكل خاص وامتنانهـم للدعـم غير المحـدود مـن القيـادة الرشـيدة.

وأكد الجاسر في حديث لوسائل الإعلام خلال زيارته محطة جدة اليوم السبت 6 فبراير 2021م حرص حكومـة المملكة في المحافظـة علـى المـال العـام، وعـدم التسـاهل مـع مـن يتحمـل المسـؤولية تجـاه أي حادثـة قـد تقـع –لا قـدر اللـه - خصوصـا فـي نطـاق المشـاريع الوطنية والتنمويــة التــي تهــدف إلى خدمــة الإنســان والارتقــاء بجــودة الحيــاة بوجــه عـام، وخدمة ضيـوف الرحمـن بوجـه خـاص، مضيفـا أن أعمـال إصـلاح المحطـة مـن قبـل المقـاول تنفـذ ضمـن إطـار زمنـي يبلـغ ثمانيـة أشـهر مـع مراعـاة أعلـى مسـتويات الكفـاءة والسـلامة والجـودة، علـى أن تنتهـي كافـة أعمـال الإصلاح قبـل موسـم الحـج القـادم 1442هـــ، مشـيراً فـي حديثـه إلـى أن أعمـال المقاول بدأت فعليًا وأن العمل يسير بكفاءة والتزام عاليين، كما بين الجاسر عـزم إدارة المشـروع علـى تشـغيل رحـلات القطـار مـن مكـة المكرمـة إلى المدينـة المنورة مـرورًا بجـدة عبـر محطـة مطـار الملـك عبدالعزيـز الدولـي، ومدينــة الملــك عبداللــه الاقتصاديــة برابــغ، قبــل شــهر رمضــان المبــارك مــن

العـام الجـاري 1442هــ..

وأوضح الجاسـر أن اتفاقية التسـوية الموقعة بين المؤسسـة العامة للخطوط الحديديــة ومقــاول المشــروع جــاءت بفضــل اللــه أولا ثــم بحكمــة وتوجيهــات القيـادة الرشـيدة، موضحاً إن مـن نتائـج هـذه الاتفاقيـة مـا نشـهده اليــوم مــن قيــام أعمــال إصــلاح المحطــة بهــذه الوتيــرة مــن الجــد والعمــل الدؤوب.

وقال معاليه:" ويأتي هذا مكملا لسلسلة المنجزات الكبيرة المرتبطة بمشروع قطار الحرمين الســريع، كمــا يأتــي داعمــا لتفعيــل كافــة خطــط التوســع فــي رفــع الطاقــة الاسـتيعابية للقطـار فـي أعقـاب الحـادث المؤسـف الـذي تعرضـت لـه محطـة القطار في جدة العام 2019م "، مشيراً إلى أن اتفاقية التسوية مع المقاول شملت العديــد مــن الجوانــب ومــن أبرزهــا توّلــي المقــاول إصــلاح محطــة الســليمانية بجـدة بالكامـل خـلال الإطـار الزمنـي المحـدد دون أي تكلفـة علـى الدولـة فيمـا نتـج عـن حادثـة الحريـق، وانتهـاء التحقيقـات، وقيـام المقـاول بتحمـل الخسائر والأضـرار التـي نتجـت عـن تلـك الحادثة.

يذكر أن قطار الحرمين السريع هو مشروع النقـل الأضخـم والأحـدث في المنطقة، ويسـتهدف المشـروع نقل 60 مليون مسـافر سـنويا عبر خمس محطــات عصريــة تربــط بيــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة مــرورا بمحطــة مدينـة الملـك عبداللـه الاقتصاديـة برابـغ ومحطـة السـليمانية بجـدة ومحطـة مطـار الملـك عبدالعزيـز بجـدة فـي مسـار بطـول 450كلـم، وقد شـهدت رحلات القطـار الـذي تتجـاوز سـرعته 300 كلـم فـي السـاعة إقبـالا كبيـرا مـن المواطنين والـزوار والمعتمريـن خـلال العاميـن 2018 و 2019، كمـا نجـح القطار في تسيير رحـلات مخصصـة لنقـل الحجـاج إلـى مكـة المكرمـة فـي العـام 2019م.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير النقل : مقــاول محطــة قطــار الحرميــن الســريع بجــدة ملتــزم بإصــلاح المحطــة دون تحمــل الدولــة أي تكاليــف ماليــة وتشــغيل الرحــلات قبــل رمضــان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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