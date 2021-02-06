

عمّان 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 865 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 319490 حالة شفاء بعد تسجيل 934 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4369 حالة.

// انتهى//

19:21ت م

0078



عمّان 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 333855 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان ، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 319490 حالة شفاء بعد تسجيل 934 حالة إضافية، كما سجلت 7 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4369 حالة.// انتهى//19:21ت م0078

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 865 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.