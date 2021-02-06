السعودية | أكثر من 3 آلاف مستفيداً من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن خلال شهر “يناير”

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قدم مركز طب الأسنان التخصصي التابع لصحة حفر الباطن خدماته العلاجية لـ3,297 مراجعا ومراجعة خلال شهر يناير لعام 2021م .وأوضحت صحة حفر الباطن أن عدد مراجعي عيادة جراحة الوجه والفكين بلغ 570 مراجعا، و54 مراجعا لعيادة جراحة اللثة، كما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 443 مراجعا، ووصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 434 مراجعا.وأضافت صحة حفر الباطن أن عيادة طب أسنان الأطفال قدمت خدماتها لـ329 طفلاً، وأجرى المركز 555 أشعة، ومتابعة 343 مراجعا في عيادة تقويم الأسنان، في حين بلغ عدد مراجعي قسم صحة الفم والأسنان 75 مراجعا، إضافة إلى تقديم خدمة الكشف البصري لـ476 مراجعا.

وأكدت صحة حفر الباطن حرصها الدائم على تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان، وتوفير الكوادر الطبية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.