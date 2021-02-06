"ارحل يا ديبي".. هتافات ضد ترشح رئيس تشاد لولاية سادسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهر المئات في العاصمة تشاد، نجامينا وعدد من المدن الأخرى، السبت، احتجاجا على ترشيح رئيس البلاد إدريس ديبي لفترة سادسة.

وعقب الإعلان عن الترشح لفترة رئاسية سادسة في الانتخابات المقررة أبريل/ نيسان المقبل، عجت الشوارع بمئات المحتجين، وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع، واعتقلت عددا منهم.



ودفع ديبي البالغ من العمر 68 عاما، وتولى السلطة عبر تمرد العام 1990، بدستور جديد في 2018 أعاد تحديد الفترات الرئاسية لكن سمح له بالبقاء في السلطة حتى 2033، ويتهمه خصومه بمحاولة إقامة ملكية.

وقال ديبي، الذي حصل على رتبة المشير في أغسطس/ آب الماضي، لدى قبوله ترشيح حزب الحركة الوطنية للإنقاذ "ثقة الناس لها قيمة مقدسة بالنسبة لي".

وفي العاصمة نجامينا، قال شاهد من رويترز، إن مئات المحتجين أضرموا النيران في إطارات السيارات وهتفوا "لا لفترة سادسة!"، و"ارحل يا ديبي".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت عددا من المحتجين ومنهم الناشط الحقوقي البارز محمد نور إبيدو، وقال شهود إن احتجاجات خرجت أيضا في مدن ماوندو ودوبا وسارة وأبشي.

وفي وقت سابق، أعلن حزب "حركة الإنقاذ الوطنية" التشادي رسميا ترشيح الرئيس أدريس ديبي لولاية سادسة للانتخابات التي ستجرى العام الجاري.

وقال ديبي، الذي يحكم البلاد منذ 30 عاما أمام أنصار حزبه: "إذا كان الحماس الذي يثيره دائما اختياري كمرشح للانتخابات الرئاسية لا يزال قويا، فإن شعوري اليوم أعمق بكثير".

الاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في 11أبريل/نيسان المقبل، ستتبعه انتخابات تشريعية في 24 أكتوبر/تشرين الأول، بعد تأجيلها عدة مرات منذ 2015.