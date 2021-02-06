الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

إجلاء ألف شخص من مركز تجاري بموسكو بسبب طرد مشبوه

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أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية، اليوم السبت، بأن الشرطة الروسية، قررت إجلاء زوار مركز تجاري كبير في العاصمة موسكو، بعد العثور على طرد مشبوه بداخله.

وقالت الوكالة: إنه تم إجلاء أكثر من 1000 شخص خارج المركز التجاري، بعد الاشتباه في طرد موجود بداخل المركز.

وأضافت وكالة “نوفوستي” الروسية أن السلطات الأمنية تعتقد أن الطرد يشكل خطر الانفجار.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الأمنية حضرت إلى المركز التجاري دون ذكر مزيد من التفاصيل.



