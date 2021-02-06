الأرصاد: انخفاض الحرارة ونشاط للرياح وضباب غدًا الأحد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المركز الوطني لـ الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع فرصة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة، غدًا الأحد، بمشيئة الله.

حالة البحر الأحمر:

وأوضحت الأرصاد أن حالة الرياح في البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية شمالية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الخليج العربي:

بينما تكون حالة الرياح الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

درجات الحرارة:

أما عن درجات الحرارة فتسجل كل من شرورة وجازان 30 كأعلى درجة حرارة غدًا الأحد، بينما تسجل طريف 4 كأقل درجة حرارة.

