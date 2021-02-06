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النيابة تحظر أي تجمعات عمالية من 5 أشخاص فأكثر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-06

النيابة تحظر أي تجمعات عمالية من 5 أشخاص فأكثر

لمواجهة فيروس
النيابة تحظر أي تجمعات عمالية من 5 أشخاص فأكثر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة، مساء اليوم السبت، حظر أي تجمعات عمالية من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء أو الاستراحات أو المزارع ونحوها.

ويأتي ذلك ضمن جهود مختلف الجهات في المملكة للحد من انتشار “كوفيد 19”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم السبت، عن حالات كورونا في بعد تسجيل (327) حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (257) حالة كما تم تسجيل 4 وفيات.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (369575) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (360954) حالة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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