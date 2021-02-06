شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل البريطاني متغزلاً بـ «عروس البحر»: جدة فعلاً أجمل مدينة وتذكرني بأنجلترا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «لم أصدق أن جدة ستذكرني بشمال إنجلترا».. بهذه العبارة وصف القنصل البريطاني العام في جدة، سيف أشر، جمال شاطئ العروس في الواجهة البحرية بعد نشره مقطع فيديو تظهر فيه تلاطم أمواج البحر التي لامست الشاطئ،

وأكد آشر في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» بأن جدة هي فعلاً أجمل مدينة ومناظرها رائعة مثل العديد من الأماكن في شمال المملكة المتحدة.

تغريدة القنصل البريطاني لاقت تفاعلاً كبيراً من رواد التواصل الاجتماعي مؤكدين كلامه عن جدة وجمالها.