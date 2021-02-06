تعليق مواعيد تشغيل حراج الطيور والخردة بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في البلديات الفرعية والمرتبطة بالتعاون مع الجهات الأمنية أمس، عمليات البيع والشراء بحراج الطيور والخردة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص. وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن قرار إغلاق الحراج جاء للحد من انتشار فيروس كورونا، مبينا أن الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية تقوم بجولاتها الميدانية على الأسواق الشعبية بهدف التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الأنظمة، عبر اتخاذ الإجراءات النظامية. وأكد أن البلدية الفرعية تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت. وأكد أن البلدية الفرعية تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت.

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