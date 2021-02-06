حضور 200 شخص يغلق قاعة أفراح بعسير

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وأوضحت أمانة المنطقة أن المراقبين الميدانيين رصدوا أثناء جولاتهم الرقابية الميدانية لمتابعة الإجراءات والاشتراطات الاحترازية في عدد من المواقع والمنشآت وأسواق النفع العام إحدى قاعات الأفراح وقد تجاوز الحضور فيها أكثر من 200 شخص، حيث جرى إغلاقها فورا واتخاذ اللازم مع الجهات ذات العلاقة وتطبيق العقوبات النظامية الصادرة في مخالفة تلك التعليمات، فيما رصدت تجمعات كبيرة في الحديقتين المغلقتين مع تدني مستوى الالتزام بالاحترازات الخاصة.وأكدت الأمانة أن الجولات الرقابية مستمرة يوميا على مستوى المنطقة وبلدياتها بهدف السيطرة على وقف انتشار الفيروس، مبينة أنه لا تهاون في هذه الإجراءات وأن العقوبات ستطبق على المخالفين.
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