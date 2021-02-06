شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة": إغلاق وتغريم عدة محال مخالفة لم تلتزم بالاجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، عن إغلاق وتغريم عدة محال مخالفة لم تلتزم بالاجراءات الاحترازية، بتجاوز العدد المسموح به للطاقة الاستيعابية للمحل.

وجاء ذلك خلال جولاتها الرقابية اليوم السبت، بعدة مناطق في المملكة، ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.

ووقعت ‏الفرق الرقابية في وزارة التجارة برفقة الحملات الأمنية في الرياض، مخالفات فورية على المنشآت التجارية التي لم تلتزم بالإجراءات الصحية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا.