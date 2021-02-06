شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يشكو من فاتورة كهرباء بأكثر من 5 آلاف ريال لبيت لم يُسكن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

اشتكى أحد المشتركين، شركة الكهرباء من صدور فاتورة لبيت جديد لم يُسكن بعد بقيمة أكثر من 5 آلاف ريال.

وقال المواطن:" إذا لزم الأمر سيقدم شكوى في المحكمة "، موضحا أنه وصلت إليه رسالة من الشركة بصدور فاتورة برقم حسابه، وأن المبلغ المطلوب هو 5082 ريالا.

ورد حساب العناية بالمشتركين بأنه تم تسجيل تذكرة بالشكوى، وستصل للمشترك رسالة حال الانتهاء من المعالجة.