شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تغريم منشآت خالفت الإجراءات الاحترازية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصدت الفرق الرقابية في وزارة التجارة برفقة الحملات الأمنية في الرياض مخالفات فورية على المنشآت التجارية التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا

ووقعت الحملات غرامة 10الاف ريال على منشأة لعدم وجود مقياس الحرارة ، والسماح للمستهلكين بالدخول بدون كمامة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية إن عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يشمل السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لجهاز قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وعدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام وعدم تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.