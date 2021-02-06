هل سنعود إلى قرار ‎منع التجول في الأيام المقبلة؟.. واستشاري يجيب " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال، إن لم تتخذ إجراءات صارمة اليوم لن تستطيع إيقاف تفشي فيروس كورونا في أسرع وقت.

وأضاف " غزال " خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:" الكل مجند نفسه وقدراته وعلاقاته إلى أن يصل للالتزام الكامل "، موضحا:" أنا متفائل من حدوث ذلك ولن نحتاج إلى حجر كامل ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 283 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 361,237 حالة، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6397 حالة.