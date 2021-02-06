«التعليم» تسلم 11284 جهازًا لوحيًا وحاسوبيًا لطلاب الأحساء

سلّمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد، 11284 جهازًا لوحيًا ذكيًا وحاسوبيًا على الطلاب والطالبات المستحقين في جميع المراحل التعليمية مقدمة من إدارة التعليم بالشراكة مع عدد من الجهات الخيرية والداعمة.

وأوضح المدير العام لتعليم الأحساء حمد العيسى أنَّ الإدارة منذ انطلاق التعلّم عن بُعد سعت إلى تهيئة جميع الظروف الفنية والبشرية ليواصل جميع الطلاب والطالبات تعليمهم بكل جدّية عبر توفير جميع المتطلبات لنجاح ذلك، مثمنًا جهود وزارة التعليم والدعم الكبير المقدم من الدولة.

بدوره أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد عبدالله الراجح أنَّهم شرعوا منذ بدء عملية التعلم عن بُعد في تقديم البرامج والخدمات الإرشادية، ومساندة الطلاب والطالبات والتواصل مع أولياء أمورهم لضمان مواصلة تعلمهم عن بُعد، مبينًا أنَّ الأجهزة وزعت وفقًا لدراسة أوضاع الطلاب والطالبات عبر لجنة مشكلة لهذا الغرض في إدارة التوجيه والإرشاد، وعبر التواصل والتنسيق مع المدارس، مشيرًا إلى أنَّ الأجهزة قدمت من إدارة التعليم وعدد من الجهات الداعمة التي تخدم هذه الفئات.

اقرأ أيضًا:

وزارة التعليم تعتمد «خطة ثلاثية» لتعزيز الصحة العامة بالمدارس