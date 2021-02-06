صاحب مقطع إنقاذ المسن يكشف لـ«عاجل» تفاصيل الواقعة

كشف المواطن إبراهيم سليم الحويطي، تفاصيل مقطع الفيديو المتداول وهو يحمل مسنًّا على كتفيه، في قرية الديسة بتبوك.

وقال الحويطي، في تصريحات لـ«عاجل»، إنَّه كان مارًّا بالصدفة بشعيب في قرية الديسة بتبوك. مشيرًا إلى أنَّه وجد رجلًا مسنًّا غارقة سيارته في السيول، وهو يجلس فوقها.

وأوضح أنّه توَّجه فورًا إلى السيارة التي اختفت في الماء ولم يتبقَّ منها شيء، وقام بإنقاذ المسنّ.

وأشار الحويطي (32 عامًا) إلى أنّه متزوج ولديه أبناء ويعمل في القطاع العسكري، مؤكدًا أنَّ إنقاذ حياة هذا الشخص وغيره واجب عليه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق قيام أحد المواطنين بإنقاذ مسنّ، من سيول اجتاحت مدينة ضباء بمنطقة تبوك.

ووثق الفيديو المتداول لحظة قيام المواطن «إبراهيم سليم الحويطي»، بحمل مسنّ على كتفيه، علقت سيارته في وادي «أم حمض» بمحافظة ضباء، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في جريان الأودية والشعاب.

وشهدت منطقة تبوك الجمعة هطول أمطار غزيرة، أدَّت إلى إغلاق بعض الطرق قبل أن يتم إعادة فتحها مجددًا.

ووجه المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا باستمرار هطول الأمطار على منطقة تبوك، وتكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنِّي مستوى الرؤية الأفقية.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. مواطن ينقذ مسنًّا تعطلت سيارته في سيول وادي «أم حمض» بضباء