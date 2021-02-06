«الشؤون البلدية» ترصد 6200 مخالفة وتغلق 1504 منشآت غير مُلتزِمة بإجراءات كورونا

أكَّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنَّ الأمانات والبلديات واصلت تنفيذ الجولات الرقابية والتفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية ومغاسل الملابس، وأسواق النفع العام بجميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة؛ لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19، وذلك من خلال التأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالجائحة.

وأوضحت الوزارة أنَّ هذه الجولات تأتي في إطار الجهود المتكاملة والمستمرّة التي يبذلها القطاع البلدي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من تفشي الفيروس.

وأشارت إلى أنَّ الجولات الرقابية استهدفت أسواق المنتجات الغذائية والمراكز التجارية ومنافذ البيع، والمحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، حيث تمَّ تنفيذ (27428) جولة رقابية خلال الفترة من 3 - 5 فبراير 2021م، بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، لإيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية، ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية. وقد احتلّت أمانة القصيم المرتبة الأولى من حيث عدد الجولات الرقابية والتفتيشية، وذلك بواقع (4991) جولة تليها أمانة المنطقة الشرقية (4118) جولة، ثم أمانة منطقة عسير بـ(2376) جولة.

وأضافت الوزارة أنَّ الجولات الرقابية الميدانية أسفرت عن رصد (6200) مخالفة للاشتراطات الصحية، والإجراءات والتعليمات الصادرة من الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، ضمن جهود المملكة للتصدّي لجائحة كورونا، وفي إطار أعمال ومهام الوزارة لتحقيق سلامة أفراد المجتمع.

وجاءت أمانة منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات المرصودة بعدد (2154) مخالفة، تلتها أمانة محافظة الأحساء في المرتبة الثانية برصد (793) مخالفة، ثم أمانة منطقة المدينة المنورة بـ(697) مخالفة مرصودة.