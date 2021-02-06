«توكلنا»: خدماتنا مجانية.. ولا توجد تكلفة لاستخدام البيانات

أكد تطبيق «توكلنا»، اليوم السبت، أنَّه يقدم خدماته بشكل مجاني بما في ذلك عدم احتساب تكلفة بيانات الإنترنت عبر كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.

وعبر حسابه على «تويتر«، نشر «توكلنا» بيانًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يقول: من منطلق تكامل الجهود الحكومية لمواجهة جائحة «كورونا المستجد«، وبالتعاون مع شركات الاتصالات تعلن هيئة الاتصالات عن استمرارية إتاحة استخدام تطبيق «توكلنا» مجانًا وبدون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين، وعبر كافة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.

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