بالأرقام.. «الصحة» تكشف خريطة التعافي من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 85 حالة تعافٍ، تلتها جدة بـ19حالة، ثم مكة المكرمة 12حالة والظهران 12 حالة، والدلم 11، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت الطائف والهفوف في المرتبة التالية بـ9 حالات تعافٍ لكل منها، ثم (الخبر وبقيق) 7 حالات، و(وضرما وبلجرشي) 5 حالات تعافٍ، ثم كل من (الزلفي والقطيف والخرج والمبرز) 4 حالات، تلتها (الجبيل والخرمة وحوطة بني تميم ووادي الدواسر) 3 حالات تعافٍ.

وجاءت في المرتبة التالية، كل من (حوطة سدير وبريدة وأبها ونجران وحبونا وحريملاء والليث وتربة والخفجي)، بواقع حالتي تعافٍ لكل منها.

وأخيرًا سجلت كل من (موقق وبطحاء وخليص والرويضة وتبوك والمدينة المنورة والباحة وخميس مشيط وجازان وعفيف والمجمعة وينبع والقريات والبجادية وعيون الجواء والأرطاوية وصفوى وشرورة وصامطة والعلا وضبا والسليل وليلى والقويعية والمزاحمية وشقراء والنعيرية والدرعية والحجرة وأضم والبشائر) حالة تعافٍ واحدة في كل منها.

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