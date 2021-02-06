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هل الحصول على إجازة بدون راتب يسقط اسم المستفيد من «التأمينات»؟

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الرياض - محمد عبدالله - المؤسسة العامة ردَّت على أحد المستفيدين..

أكَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم السبت، التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن فترات الإجازات بأنواعها، والمرخّص لها بموجب نظام العمل.

جاء ذلك في ردٍّ للمؤسسة على مستفيد يتساءل: "هل إذا أخذت إجازة بدون راتب لمدة ٦ شهور.. يسقط اسمي من التأمينات".

وفي تفاعل مع مستفيد آخر، خاطب المؤسسة صاحب العمل، قائلةً: لتسجيل مشترك سعودي يلزم إثبات وجود العلاقة التعاقدية من خلال توثيق العقد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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