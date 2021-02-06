السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين على حاجز عسكري شرق نابلس



نابلس 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطنين فلسطينيين من مخيم بلاطة للاجئين، على حاجز عسكري شرق نابلس.

ونقلت مصادر محلية عن مصدر أمني في نابلس، أن قوات الاحتلال الموجودة على حاجز بيت فوريك العسكري، اعتقلت ، الليلة الماضية المواطنين عصام حسام صلاح ، وعبد الكريم جاسر عيسى ، وهما من مخيم بلاطة، أثناء مرورهما عبر الحاجز المذكور.

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18:35ت م

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