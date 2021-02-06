السعودية اليوم / اللجنة الخاصة بدراسة مقترح نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة بمجلس الشورى تجتمع بالرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية الإشعاعية



الرياض 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

عقدت اللجنة الخاصة في مجلس الشورى والمشكّلة لدراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة المقدم بناءً على المادة (23) من نظام مجلس الشورى، اجتماعًا لها عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط ، بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى.

وناقشت اللجنة الخاصة في اجتماعها الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أبرز ما تضمنه مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة، بهدف بحث مشروع النظام من جميع جوانبه مع المتخصصين والجهات ذات العلاقة تمهيداً لاستكمال اللجنة دراستها بشكل واف وإعداد رأيها وتقريرها بشأنه والرفع به أمام مجلس الشورى.

وتناول اجتماع اللجنة التأكيد على أهمية تحقيق أحد أهم الأهداف التي أنشئت من أجلها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والواردة في المادة الثالثة من تنظيمها المتمثل في حماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية.

كما بحث الاجتماع أهمية الأخذ بمبدأ الوقاية من الإشعاعات غير المؤينة ضمن جهود الهيئة، سعياً لتعزيز سلامة الممارسات والإجراءات لمصادر هذه الإشعاعات.

وقدم رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدكتور خالد العيسى، خلال الاجتماع إيضاحاً يتضمن مجالات ومهام الهيئة التي تعمل عليها ضمن إطارها وتنظيمها، وأبرز أوجه التكامل مع الجهات ذات العلاقة فيما يحقق حماية الإنسان والبيئة من الإشعاعات، كما استعرض جهود الهيئة منذ إنشائها في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة، موضحاً لأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخاصة كافة ما يتعلق بالإشعاعات غير المؤينة والتي وردت في استفسارات اللجنة، مبرزاً الدور الذي تقوم به الهيئة حيال هذه الإشعاعات.

ويسعى مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة لإيجاد بيئة تنظيمية تعزز السلامة والوقاية للإجراءات المتعلقة بمصادر الإشعاعات غير المؤينة، حيث من المنتظر أن يُعرض المشروع المقترح وما يتضمنه أمام مجلس الشورى لمناقشته والتصويت عليه في إحدى جلساته القادمة.

وكان مجلس الشورى قد ناقش تحت قبته في إحدى جلساته السابقة مقترحًا مقدمًا استناداً للمادة (23) من نظامه، لمشروع نظام للحماية من الإشعاعات غير المؤينة، وأقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسته من جميع جوانبه بشكل مستفيض، حيث عقدت اللجنة الخاصة المشكلة عدة اجتماعات بمشاركة مختصين في هذا المجال المشروع المقترح بهدف الانتهاء إلى دراسة متكاملة تشمل جميع الجوانب التي يتناولها مجال مشروع النظام ومواده.

يذكر أن المادة (23) من نظام مجلس الشورى والتي تم تقديم مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة بناءً عليها، تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس.

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18:08ت م

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