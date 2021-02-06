السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تدعو عملاءها إلى استخدام الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة مقار العمل



الرياض 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء العملاء والشركاء إلى الاستفادة من مجموعة الخدمات والمنصات الإلكترونية التي توفرها دون الحاجة للحضور إلى مراكز دعم الأعمال والفروع.

وتتيح "الغذاء والدواء" للراغبين في التواصل معها إلكترونيًا لتقديم الخدمات وتلقي البلاغات والاستفسارات قنوات عدة، تشمل مركز الاتصال الموحد (19999)، وتطبيق "طمني" المتوفر عبر نظامي "ios" و"أندرويد"، أو عبر البريد الإلكتروني الموحّد (

كما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة "ننجزها" على الموقع الإلكتروني لإتمام الطلبات في جميع المجالات التي تشرف عليها "الهيئة" (غذاء، دواء، أجهزة طبية، أعلاف، مبيدات، تجميل)، وتقديم البلاغات ومتابعة المعاملات، والاعتراض على عقوبة أو مخالفة أو إجراء، أو إعادة النظر في عدم الفسح، وذلك بعد تعبئة البيانات اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار سعي "الغذاء والدواء" لتخفيف أعداد المراجعين لمراكز دعم الأعمال والفروع التابعة لها، تنفيذاً للتوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس

// انتهى //

17:33ت م

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الرياض 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسدعت الهيئة العامة للغذاء والدواء العملاء والشركاء إلى الاستفادة من مجموعة الخدمات والمنصات الإلكترونية التي توفرها دون الحاجة للحضور إلى مراكز دعم الأعمال والفروع.وتتيح "الغذاء والدواء" للراغبين في التواصل معها إلكترونيًا لتقديم الخدمات وتلقي البلاغات والاستفسارات قنوات عدة، تشمل مركز الاتصال الموحد (19999)، وتطبيق "طمني" المتوفر عبر نظامي "ios" و"أندرويد"، أو عبر البريد الإلكتروني الموحّد ( [email protected] )، أو من خلال المراسلة عبر تطبيق الواتس أب (0118806060)، إضافةً إلى شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وغيرها من الخدمات التي يمكن التعرّف عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (www.sfda.gov.sa).كما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة "ننجزها" على الموقع الإلكتروني لإتمام الطلبات في جميع المجالات التي تشرف عليها "الهيئة" (غذاء، دواء، أجهزة طبية، أعلاف، مبيدات، تجميل)، وتقديم البلاغات ومتابعة المعاملات، والاعتراض على عقوبة أو مخالفة أو إجراء، أو إعادة النظر في عدم الفسح، وذلك بعد تعبئة البيانات اللازمة.ويأتي ذلك في إطار سعي "الغذاء والدواء" لتخفيف أعداد المراجعين لمراكز دعم الأعمال والفروع التابعة لها، تنفيذاً للتوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشّيه في المملكة، وحرصًا منها على مواكبة التحول الرقمي.// انتهى //17:33ت م0069

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