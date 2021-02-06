السعودية اليوم / الصحة تطلق حملة "نتعاون ما نتهاون" للحث على استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية



الرياض 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

أطلقت الصحة اليوم، حملة توعوية تحت شعار "نتعاون ما نتهاون" التي تهدف إلى حث أفراد المجتمع كافة من مواطنيين ومقيمين بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية ومنها (الالتزام بلبس الكمامة،وعدم المصافحة، والتباعد الاجتماعي،والتعقيم، وترك مسافة آمنة) وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار فيروس

وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ، حيث سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان "الوقاية من كورونا "، حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا ، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

// انتهى //

17:16ت م

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الرياض 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسأطلقت الصحة اليوم، حملة توعوية تحت شعار "نتعاون ما نتهاون" التي تهدف إلى حث أفراد المجتمع كافة من مواطنيين ومقيمين بأهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية ومنها (الالتزام بلبس الكمامة،وعدم المصافحة، والتباعد الاجتماعي،والتعقيم، وترك مسافة آمنة) وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.وتتضمن الحملة العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ، حيث سيتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) المستجد، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان "الوقاية من كورونا "، حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا ، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التي ستسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.// انتهى //17:16ت م0065

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