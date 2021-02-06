السعودية اليوم / باكستان تسجل 1286 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1286 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1198 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 508700 حالة ، فيما تم تسجيل 28 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11914 حالة وفاة، منذ ظهور الفيروس في باكستان .// انتهى //

17:04ت م

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إسلام آباد 24 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 06 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1286 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 553128 حالة، منها 32514 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1198 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 508700 حالة ، فيما تم تسجيل 28 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11914 حالة وفاة، منذ ظهور الفيروس في باكستان .// انتهى //17:04ت م0063

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